«Шоу и нагнетание страстей». Глава МИД Рыженков прокомментировал визит главы Еврокомиссии в страны, соседние с Беларусью и Россией

Глава МИД Рыженков заявил, что ЕС представляет себя крепостью в осаде.

Источник: Комсомольская правда

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков сказал, что Евросоюз хочет предстать в глазах своих граждан осажденной крепостью, передали на «Беларусь 1».

Об этом глава белорусской дипломатии сказал, реагируя на недавний визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в государства Евросоюза, которые граничат с Беларусью и Россией. Визиты еврочиновницы Рыженков назвал шоу и нагнетание страстей.

Также он заметил, что власти ЕС ставят цель представить себя в глазах собственных граждан некой осажденной крепостью, чтобы запугать население, а также оправдать социально-экономические трудности.

— Они развернули масштабную кампанию по милитаризации своих стран, региона, и туда идут огромные средства, которые перестают тратиться на поддержку социальных, инфраструктурных проектов и так далее, — прокомментировал глава МИД.

Рыженков заявил, что европолитики стали заложниками ситуации, в которую сами себя и втянули.

Ранее МИД Беларуси отреагировал на визит представителей ЕС в Польшу и Литву.

Также учения НАТО стартовали в Литве вблизи границы с Беларусью.

А еще пресс-секретарь Наталья Эйсмонт сказала, что СМИ сообщили не обо всех переговорах Лукашенко в Китае.

