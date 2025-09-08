«Шоу и нагнетание страстей». Глава МИД Рыженков прокомментировал визит главы Еврокомиссии в страны, соседние с Беларусью и Россией

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков сказал, что Евросоюз хочет предстать в глазах своих граждан осажденной крепостью, передали на «Беларусь 1».
Об этом глава белорусской дипломатии сказал, реагируя на недавний визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в государства Евросоюза, которые граничат с Беларусью и Россией. Визиты еврочиновницы Рыженков назвал шоу и нагнетание страстей.
Также он заметил, что власти ЕС ставят цель представить себя в глазах собственных граждан некой осажденной крепостью, чтобы запугать население, а также оправдать социально-экономические трудности.
— Они развернули масштабную кампанию по милитаризации своих стран, региона, и туда идут огромные средства, которые перестают тратиться на поддержку социальных, инфраструктурных проектов и так далее, — прокомментировал глава МИД.
Рыженков заявил, что европолитики стали заложниками ситуации, в которую сами себя и втянули.
