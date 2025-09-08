Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко поблагодарил Сергеенко и депутатов за работу на международном треке

МИНСК, 8 сен — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поблагодарил председателя Палаты представителей Национального собрания Игоря Сергеенко и в целом белорусских парламентариев за работу на международном треке, сообщает БелТА.

Источник: Пресс-служба президента Беларуси

Сегодня глава государства заслушал доклад Сергеенко — скоро открывается новая сессия белорусского парламента.

Это как раз то, чего не хватает сегодня, и даже членам правительства. Если ты поехал в командировку, значит оттуда надо что-то привезти конкретное.

отметил глава государства, говоря о работе парламентариев по международной повестке

Принимая с докладом Сергеенко, белорусский лидер высказал слова благодарности депутатам за общение с людьми в различных регионах, что позволяет представить срез настроений в обществе.

Это очень важно для меня. Все-таки депутаты — это люди независимые, объективные.

отметил глава государства

Информация из регионов

По словам президента, ему важна та информация, которую депутаты привозят из регионов, общаясь со своими избирателями. При этом он отметил, что уже дал поручение правительству разобраться в проблемных вопросах, которые волнуют людей на местах.

Эту работу надо продолжать, она для государства и для меня очень важна.

подчеркнул президент во время встречи с Сергеенко

Очередная сессия Палаты представителей откроется 16 сентября, на ней планируют рассмотреть боле 20 проектов законов, в том числе пакет бюджетно-налоговых проектов законов на 2026 год.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше