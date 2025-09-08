Лукашенко поблагодарил Сергеенко и депутатов за работу на международном треке

Сегодня глава государства заслушал доклад Сергеенко — скоро открывается новая сессия белорусского парламента.
Это как раз то, чего не хватает сегодня, и даже членам правительства. Если ты поехал в командировку, значит оттуда надо что-то привезти конкретное.
Принимая с докладом Сергеенко, белорусский лидер высказал слова благодарности депутатам за общение с людьми в различных регионах, что позволяет представить срез настроений в обществе.
Это очень важно для меня. Все-таки депутаты — это люди независимые, объективные.
Информация из регионов
По словам президента, ему важна та информация, которую депутаты привозят из регионов, общаясь со своими избирателями. При этом он отметил, что уже дал поручение правительству разобраться в проблемных вопросах, которые волнуют людей на местах.
Эту работу надо продолжать, она для государства и для меня очень важна.
Очередная сессия Палаты представителей откроется 16 сентября, на ней планируют рассмотреть боле 20 проектов законов, в том числе пакет бюджетно-налоговых проектов законов на 2026 год.