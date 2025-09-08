Плахотнюк застрял между Афинами и Кишинёвом: Возвращение олигарха из Греции в Молдову откладывается — у полиции нет денег на билеты на самолет

Поданы запросы в авиакомпании на предмет обеспечения условий экстрадиции и по-прежнему нет никакого ответа. По словам Чернэуцяну, не все авиакомпании подходят под эти условия. И вообще, там проблема на проблеме. Как объяснил шеф полиции, необходимо два авиарейса и «насколько мне рассказали коллеги, два-три дня придётся находиться в служебной командировке». И денег, вроде на это нет и, вообще, всё сложно.