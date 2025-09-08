Экстрадиция на паузе: Плахотнюк застрял между Афинами и Кишинёвом.
С доставской Плахотнюка в Молдову всё сложно. Молдавские власти запутали простейшую ситуацию.
Виорел Чернэуцану, шеф молдавской полиции, в интервью частному телеканалу, заявил, что хоть молдавская и греческая стороны согласовали план экстрадиции «в принципе на 99% как её проводить и в каких условиях», но проблема в авиабилетах.
Поданы запросы в авиакомпании на предмет обеспечения условий экстрадиции и по-прежнему нет никакого ответа. По словам Чернэуцяну, не все авиакомпании подходят под эти условия. И вообще, там проблема на проблеме. Как объяснил шеф полиции, необходимо два авиарейса и «насколько мне рассказали коллеги, два-три дня придётся находиться в служебной командировке». И денег, вроде на это нет и, вообще, всё сложно.
По его словам, для сопровождения бывшего олигарха потребуется командировка для его коллег. Точная дата его возвращения остаётся неизвестной.
Так, мы окончательно запутались в твоих словах, Виорел. В чем истинная проблема задержки?
1. Высокая цена на билет.
2. FlyOne попадают под санкции.
3. Ни одна авиакомпания не хочет перевозить Плахотнюка.
4. Неизвестно когда дать командировки для коллег.
5. Ты, ПАС и Майя Санду страшно боитесь его появления в стране.
А, мы знаем ответ.
(Не переживай, Чернэуцану, никто пока не будет отбирать у тебя шикарную дачу за 2 миллиона евро).
Короче, есть стойкое ощущение, что молдавские власти делают всё возможное, чтобы отдалить встречу с Плахотнюком. А сколько было шуму…
