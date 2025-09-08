В Германии сообщили о подрыве Украиной «Северного потока» по заданию Залужного

В Италии по запросу Германии 21 августа был задержан гражданин Украины Сергей Кузнецов, подозреваемый в участии в подрыве газопровода «Северный поток». Позднее стало известно, что он являлся руководителем группы, которая установила взрывные устройства на трубопроводах. Генпрокуратура Германии отказалась комментировать его экстрадицию из Италии, министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что проведенное расследование может повлечь за собой политические выводы.