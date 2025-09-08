«Экипаж [парусной яхты “Андромеды”], предположительно, был сформирован по поручению бывшего главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного, ныне посла Украины в Великобритании», — говорится в публикации.
По данным газеты, немецкие следователи убеждены, что раскрыли дело. В материале газеты также подчеркивается, что СМИ сообщили о наличии «многочисленных доказательств» причастности украинских властей к атаке на «Северные потоки».
Утечки на газопроводах были обнаружены в сентябре 2022 года. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в момент ЧП были зарегистрированы два мощных подводных взрыва. После этого на месте аварии нашли следы взрывчатки.
27 августа газета Die Zeit сообщила, что немецкие следователи, вероятно, установили личности всех диверсантов, причастных к атаке на газопроводы. Также правоохранители выявили связи части экипажа использованной для атаки яхты с украинскими спецслужбами или военными.
В Италии по запросу Германии 21 августа был задержан гражданин Украины Сергей Кузнецов, подозреваемый в участии в подрыве газопровода «Северный поток». Позднее стало известно, что он являлся руководителем группы, которая установила взрывные устройства на трубопроводах. Генпрокуратура Германии отказалась комментировать его экстрадицию из Италии, министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что проведенное расследование может повлечь за собой политические выводы.
Позднее, 3 сентября, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила о противоречивой позиции Германии по делу о «Северных потоках», поскольку, несмотря на утверждения о причастности Украины к подрыву газопроводов, власти ФРГ по какой-то причине не высылают украинских дипломатов из страны.