И. Метшин о проекте «Жизнелюб»: «Мы хотим, чтобы золотые годы заслуженного отдыха были наполнены смыслом и любимыми занятиями»

9 сентября в парке им. Горького состоится масштабный праздник — День казанского жизнелюба. Горожан старшего поколения ждет насыщенная программа: встречи клубов по интересам, спортивные активности и большой концерт, хедлайнером которого станет популярный исполнитель Прохор Шаляпин. Об этом сообщил начальник Управления культуры Азат Абзалов.
Мэр Казани Ильсур Метшин подчеркнул важность активного долголетия, отметив, что по итогам 2024 года средняя продолжительность жизни казанцев достигла 76,6 лет, что на 3,3 года больше, чем пять лет назад, и на 8,6 лет — чем 20 лет назад. «Мы хотим, чтобы эти золотые годы заслуженного отдыха были наполнены смыслом и любимыми занятиями, — отметил глава города. — Наши уважаемые пенсионеры — настоящие пионеры. Они служат примером жизнелюбия, демонстрируют здоровый и молодой дух, достигают замечательных результатов в спорте и активно участвуют в культурных мероприятиях».
Мэр также призвал тех, кто еще не знаком с программой «Жизнелюб», посетить праздник, чтобы познакомиться с ее направлениями, выбрать занятие по душе и удобное место для досуга. «Всякий раз, когда мы встречаемся с жизнелюбами на той или иной площадке — еще раз убеждаюсь в правильности принятого нами решения. Очень важно создавать условия по месту жительства нашим активным ветеранам, пенсионерам», — отметил Ильсур Метшин.
В парке им. Горького развернутся многочисленные тематические площадки. На входе для казанцев золотого возраста будет организована презентация досуговых программ, где каждый желающий сможет выбрать себе занятие по душе и записаться на первое посещение в любой культурный центр, библиотеку и спортивный клуб.
В спортивной зоне пройдут занятия по аэробике, гимнастике и йоге, будут организованы игры в теннис и дартс. Также жизнелюбов познакомят с направлениями спартакиады «Игры долголетия».
На площадке Центра общественного здоровья можно будет измерить давление и сдать экспресс-анализ крови на уровень холестерина.
Также для пенсионеров запланированы шахматные поединки, буккроссинг для обмена книгами, а также лекции о здоровом образе жизни и профилактике мошенничества.
Специалисты Центра психологической помощи «Доверие» проведут консультации, а городские центры занятости и социального обслуживания предложат помощь в трудоустройстве и социальном обеспечении.
Также на празднике пройдут благотворительные акции. Организуют «Ярмарку добра» в поддержку малоимущих пенсионеров, а любителей животных приглашают на акцию «Лапа Дружбы».
Главная сцена парка станет центром культурной программы. Здесь выступят вокальные и хореографические коллективы, состоится награждение активистов, зажигательная дискотека и дефиле клуба красоты «Алтын Бике». Хедлайнером вечера будет известный исполнитель Прохор Шаляпин.
Начало праздника — в 10:00.
Напомним, проект активного долголетия «Жизнелюб» стартовал в 2016 году по инициативе мэра Казани Ильсура Метшина. Он направлен на творческую самореализацию, организацию досуга, а также поддержания здоровья и долголетия казанцев. На старте проекта в нем принимали участие порядка 1,5 тыс. человек, а сегодня мероприятия и занятия проекта насчитывают порядка 170 тыс. визитов в год.
Обратиться с вопросами по проекту «Жизнелюб» можно по телефону: +7 (843)236−42−93.