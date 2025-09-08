И. Метшин о проекте «Жизнелюб»: «Мы хотим, чтобы золотые годы заслуженного отдыха были наполнены смыслом и любимыми занятиями»

Мэр Казани Ильсур Метшин подчеркнул важность активного долголетия, отметив, что по итогам 2024 года средняя продолжительность жизни казанцев достигла 76,6 лет, что на 3,3 года больше, чем пять лет назад, и на 8,6 лет — чем 20 лет назад. «Мы хотим, чтобы эти золотые годы заслуженного отдыха были наполнены смыслом и любимыми занятиями, — отметил глава города. — Наши уважаемые пенсионеры — настоящие пионеры. Они служат примером жизнелюбия, демонстрируют здоровый и молодой дух, достигают замечательных результатов в спорте и активно участвуют в культурных мероприятиях».