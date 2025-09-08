Лукашенко сказал, чего не хватает даже членам правительства Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 8 сентября, принимая с докладом председателя Палаты представителей Национального собрания Игоря Сергеенко, сказал, чего не хватает даже членам правительства Беларуси, сообщает БелТА.
Слова главы государства касались работы парламентариев на международном треке.
«Это как раз то, чего не хватает сегодня, и даже членам правительства. Если ты поехал в командировку, значит оттуда надо что-то привезти конкретное», — уверен Александр Лукшенко.
Кроме того, работая в регионах, встречаясь со своими избирателями, депутаты предоставляют срез настроения общества, а это важная информация.
«Я поручил сегодня правительству разобраться детально в каждом вопросе, принять меры и через вас депутатам доложить. Эту работу надо продолжать, она для государства и для меня очень важна», — подчеркнул Александр Лукашенко.
Мы писали, что Министерство ЖКХ Беларуси назвало изменения оплаты жилищно-коммунальных услуг с 1 октября: больше заплатят тунеядцы, меньше — люди с инвалидностью и новоселы, легче разделить лицевые счета.
Кроме того, дачники в Беларуси получат льготу на оплату электроэнергии.