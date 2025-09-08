Шавкат Мирзиёев поздравил Эмомали Рахмона и народ Таджикистана с Днем независимости

Как братский народ, мы бесконечно радуемся стремительному развитию Вашей страны, ее блестящим достижениям в мировом масштабе и ее растущему международному авторитету. Убежден, что многовековые узы дружбы между нашими народами будут и впредь крепнуть, а отношения стратегического партнерства и союзничества, основанные на принципах традиционного добрососедства и взаимной поддержки, — развиваться поступательно.
Лидер Узбекистана пожелал таджикскому коллеге крепкого здоровья, семейного счастья и новых успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Таджикистана — мира, процветания и динамичного прогресса.
Таджикистан 9 сентября 2025 года отмечает 34-летие Государственной независимости.