Депутат назвала условия содержания Гуцул в СИЗО ужасными

Главу Гагаузии арестовали 25 марта. По версии обвинения, с 2019 по 2022 год она якобы получала из России крупные суммы для финансирования избирательной кампании партии «Шор» на выборах в автономии в 2023-м. Защита Гуцул назвала дело политически мотивированным в преддверии парламентских выборов, назначенных на 28 сентября. Пятого августа районный суд Кишинева приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы. Прокуратура также потребовала взыскать с нее 2,4 миллиона долларов. По этому же делу проходит Светлана Попан, ее приговорили к шести годам лишения свободы. В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия «Действие и солидарность» пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом «борьбы с избирательной коррупцией».В июле ЦИК республики отказал блоку «Победа» в регистрации для участия в парламентских выборах. Основанием стали «нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства».Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям. В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», «Лента.ру», сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие — всего заблокировано более сотни каналов.