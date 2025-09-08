Ричмонд
Выборы губернатора Иркутской области пройдут с 12 по 14 сентября

Среди кандидатов на пост губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, Виктор Галицков, Лариса Егорова и Сергей Левченко.

Три дня, 12, 13 и 14 сентября, будет идти голосование на выборах губернатора Иркутской области. Жители региона будут определять, кто встанет у руля региона на следующие пять лет.

Напомним, избирком Иркутской области зарегистрировал следующих кандидатов: Игоря Кобзева, выдвинутого партией «Единая Россия», Виктора Галицкова от ЛДПР, Ларисы Егоровой от партии «Справедливая Россия — За правду», Сергея Левченко от КПРФ. Всего в голосовании могут принять участие более 1 млн 800 тысяч человек.

Досрочное голосование в труднодоступных и отдалённых местностях прошло с 29 августа по 8 сентября. Первыми свои голоса будущему руководителю региона отдали жители села Большой Патом Бодайбинского района. Членов избиркома и бюллетени туда доставили вертолётом. Всего же в списках избирателей по труднодоступным северным территориям области значится 6 тысяч человек.

