Выборы губернатора Иркутской области пройдут с 12 по 14 сентября

Три дня, 12, 13 и 14 сентября, будет идти голосование на выборах губернатора Иркутской области. Жители региона будут определять, кто встанет у руля региона на следующие пять лет.
Напомним, избирком Иркутской области зарегистрировал следующих кандидатов: Игоря Кобзева, выдвинутого партией «Единая Россия», Виктора Галицкова от ЛДПР, Ларисы Егоровой от партии «Справедливая Россия — За правду», Сергея Левченко от КПРФ. Всего в голосовании могут принять участие более 1 млн 800 тысяч человек.
Досрочное голосование в труднодоступных и отдалённых местностях прошло с 29 августа по 8 сентября. Первыми свои голоса будущему руководителю региона отдали жители села Большой Патом Бодайбинского района. Членов избиркома и бюллетени туда доставили вертолётом. Всего же в списках избирателей по труднодоступным северным территориям области значится 6 тысяч человек.