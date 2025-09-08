Молдавский блок «Победа» продолжит протесты, несмотря на давление властей

«Преступный режим демонстрирует свою прогнившую суть, усиливая давление на здоровые общественные силы. Массовые обыски со спецназом, применение силы и оскорбления задержанных, их травля в социальных сетях и прессинг родных и близких — все это явно говорит о том, что Молдова сегодня — стопроцентно захваченное государство… Несмотря на все преследования, обыски, суды, приговоры, шантаж и издевательства властей над собственными гражданами, мы не останавливаем борьбу. Наш блок и партии продолжат протестовать и бороться с антинародным режимом», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале блока.