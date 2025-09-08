Полковник Ходаренок: РФ может применить ядерное оружие по войскам НАТО на Украине

Напомним, подобные взрывы осуществлял Советский Союз в ходе операции «К» в период с 27 октября 1961 года по 11 ноября 1962 года. Энерговыделение пяти проведенных подрывов ядерных боеприпасов составляло от 1,2 кт до 300 кт. Высота взрывов зарядов достигала 150 км и 300 км. Но на этот раз можно вывести в космос и 25 Мгт и бабахнуть так, чтобы было видно не только в Великобритании и Франции, а всем государствам — участникам НАТО.