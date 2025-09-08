Послание Токаева 2025 — полный текст

Наглядный пример — город Астана. Только за последние три года численность жителей столицы увеличилась более чем на 250 тысяч человек, том числе в прошлом году — почти на 100 тысяч. В этом году прирост может превысить и эту без того высокую отметку. Ежедневная нагрузка на инфраструктуру города фактически формируется из расчета практического обслуживания 1,9 миллиона жителей, при официальной численности в 1,5 миллиона человек.