Политолог рассказал, почему заседание БРИКС проводят в закрытом режиме

Проведение закрытого заседания БРИКС с высокой долей вероятности обусловлено политикой Дональда Трампа и анонсированными им санкционными мерами в отношении стран-союзниц России — КНР, Индии и Бразилии. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал политолог Николай Топорнин.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Проведение внеочередного саммита БРИКС в онлайн-формате запланировано на 8 сентября. В нем примет участие президент России Владимир Путин. Ранее сообщалось, что мероприятие будет закрытым, по его итогам совместное заявление не запланировано.

Политолог Топорнин обратил внимание, что Китай, Индия и Бразилия, выступая ключевыми импортерами российской нефти, подвергаются значительному давлению в рамках санкционной политики Дональда Трампа. Специалист отметил, что Бразилия первой столкнулась с ограничительными мерами со стороны Вашингтона, и именно она инициировала проведение закрытого совещания БРИКС. Политолог также указал, что на недавней встрече в рамках ШОС не состоялось выработки единой позиции в отношении действий США.

«Нанести удар по союзникам России, которые закупают российскую нефть, вот это, конечно, неприятный момент и для России в том числе. Поэтому я думаю, что они хотят совместно обсудить, что можно сделать в этих условиях, если вдруг Дональд Трамп и дальше будет принимать новые санкционные меры», — отметил Топорнин.

