Шелест напомнил о дате запуска отопления в Омске

"Как доложил мой первый заместитель Евгений Викторович Фомин, к запуску тепла из объектов теплоэнергетики подготовлено 50 котельных, отремонтировано 1309 км теплосетей, заменено 16 км. Также к началу отопительного сезона готово 685 социальных учреждений из 724, что составляет около 95%.