Шелест напомнил о дате запуска отопления в Омске

Также глава города рассказал о готовности к зиме.

Мэр Омска Сергей Шелест расскзаал в понедельник, 8 сентября 20225 года, что прошло совещание, на котором рассмотрели вопрос подготовки города к предстоящей зиме.

"Как доложил мой первый заместитель Евгений Викторович Фомин, к запуску тепла из объектов теплоэнергетики подготовлено 50 котельных, отремонтировано 1309 км теплосетей, заменено 16 км. Также к началу отопительного сезона готово 685 социальных учреждений из 724, что составляет около 95%.

Такой же показатель — 95% жилых домов, а это почти 5500 домов, прошли полную проверку перед наступлением холодов", — сообщил Шелест.

По словам главы города, он поручил всем отраслям оперативнее завершить подготовку к отопительному сезону.

Что касается даты включения отопления в 2025 году, то мэр заявил, что специалисты смотрят на среднесуточную температуру за окном и долгосрочный прогноз погоды.

Также Шелест напомнил, что в 2024 году запуск тепла в социальные учреждения стартовал в Омске 22 сентября.