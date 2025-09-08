Лукашенко высказался о результатах командировок белорусских чиновников за рубеж

«Если ты поехал в командировку, значит оттуда надо что-то привезти конкретное. Пускай немного. Но потихоньку надо заходить на рынки», — отметил Александр Лукашенко и подчеркнул, что в Беларуси нет людей на госслужбе, которые не причастны к экономике, к внешней торговле.