Лукашенко высказался о результатах командировок белорусских чиновников за рубеж

Любая командировка белорусских чиновников за рубеж должна приносить конкретный практический результат для экономики страны. Об этом 8 сентября, принимая с докладом председателя Палаты представителей Национального собрания Игоря Сергеенко, сказал президент Беларуси Александр Лукашенко. Фрагмент видео встречи опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».
В качестве позитивного примера глава государства привел недавний визит Игоря Сергеенко во Вьетнам, где речь шла о возможностях сотрудничества с БЕЛАЗом и Белшиной.
«Если ты поехал в командировку, значит оттуда надо что-то привезти конкретное. Пускай немного. Но потихоньку надо заходить на рынки», — отметил Александр Лукашенко и подчеркнул, что в Беларуси нет людей на госслужбе, которые не причастны к экономике, к внешней торговле.
По словам главы государства, большая проблема сегодня в Беларуси — это заместить тот объем, который страна не можем сегодня продать в силу определенных, объективных причин в Россию. Именно поэтому надо активно работать с продажами на треке дальней дуги.
Александр Лукашенко подчеркнул правильность курса на сотрудничества с Вьетнамом, очень крупной хорошо развивающейся страной, и отметил, что для такого сотрудничества есть все предпосылки. В ближайшей перспективе планируется визит руководства Вьетнама в Беларусь и руководства Беларусь во Вьетнам.
«С этой страной надо сотрудничать», — заключил президент.
