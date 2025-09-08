Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко высказался о результатах командировок белорусских чиновников за рубеж

Лукашенко сказал о результатах командировок чиновников за рубеж.

Источник: Комсомольская правда

Любая командировка белорусских чиновников за рубеж должна приносить конкретный практический результат для экономики страны. Об этом 8 сентября, принимая с докладом председателя Палаты представителей Национального собрания Игоря Сергеенко, сказал президент Беларуси Александр Лукашенко. Фрагмент видео встречи опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».

В качестве позитивного примера глава государства привел недавний визит Игоря Сергеенко во Вьетнам, где речь шла о возможностях сотрудничества с БЕЛАЗом и Белшиной.

«Если ты поехал в командировку, значит оттуда надо что-то привезти конкретное. Пускай немного. Но потихоньку надо заходить на рынки», — отметил Александр Лукашенко и подчеркнул, что в Беларуси нет людей на госслужбе, которые не причастны к экономике, к внешней торговле.

По словам главы государства, большая проблема сегодня в Беларуси — это заместить тот объем, который страна не можем сегодня продать в силу определенных, объективных причин в Россию. Именно поэтому надо активно работать с продажами на треке дальней дуги.

Александр Лукашенко подчеркнул правильность курса на сотрудничества с Вьетнамом, очень крупной хорошо развивающейся страной, и отметил, что для такого сотрудничества есть все предпосылки. В ближайшей перспективе планируется визит руководства Вьетнама в Беларусь и руководства Беларусь во Вьетнам.

«С этой страной надо сотрудничать», — заключил президент.

Кстати, Александр Лукашенко сказал, чего не хватает даже членам правительства Беларуси.

Мы писали, что Министерство ЖКХ Беларуси назвало изменения оплаты жилищно-коммунальных услуг с 1 октября: больше заплатят тунеядцы, меньше — люди с инвалидностью и новоселы, легче разделить лицевые счета.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше