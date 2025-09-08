Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирского муфтия Сулейманова заподозрили в нарушении правил агитации

Депутат горсовета Ростислав Антонов заявил, что муфтий мечети на Фрунзе Рафаиль Сулейманов во время пятничного намаза призывал голосовать за кандидата Александра Згурина.

Депутат горсовета Ростислав Антонов заявил, что муфтий мечети на Фрунзе Рафаиль Сулейманов во время пятничного намаза призывал голосовать за другогокандидата.

По словам Антонова, агитация якобы прозвучала 22 августа. В доказательство он опубликовал видеозапись, на которой, как утверждает депутат, зафиксирован призыв поддержать другого кандидата, пишет Сиб.фм.

«Россия — не Халифат, и в соответствии с Конституцией депутатов избирают не в мечетях. Действия Рафаэля Сулейманова противоречат закону, поэтому я направил жалобы в Минюст, Избирком и Духовное управление мусульман России», — написал Антонов в своём телеграм-канале.

По информации Сиб.фм, обращения в ведомства депутат подал 8 сентября. Он добивается привлечения муфтия к административной ответственности за нарушение правил предвыборной агитации.

Рафаиль Сулейманов отвергает обвинения.

«Никакой агитации я не проводил, а видео, о котором идёт речь, смонтировано», — заявил он в комментарии телеграм-каналу Город54.