Новосибирского муфтия Сулейманова заподозрили в нарушении правил агитации

«Россия — не Халифат, и в соответствии с Конституцией депутатов избирают не в мечетях. Действия Рафаэля Сулейманова противоречат закону, поэтому я направил жалобы в Минюст, Избирком и Духовное управление мусульман России», — написал Антонов в своём телеграм-канале.