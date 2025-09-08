Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пока «быдло» не пожалуется — ЦИК Молдовы не отреагирует: Анжелика Караман заявила, что комиссия не будет реагировать на оскорбительные слова министра Бузу

В ПАС не только не осуждают Бузу, но и одобряют его [видео]

Источник: Комсомольская правда

Глава ЦИК Молдовы Анжелика Караман заявила, что комиссия не будет реагировать на оскорбительные слова министра Бузу, назвавшего молдаван, не поддерживающих PAS, «быдлом».

«У нас пока нет официальной жалобы или обращения в Центральную избирательную комиссию, но, если она появится, мы обязательно дадим свою оценку. Мы должны исходить из точных данных: как именно проводилась кампания, на какой территории и в какой день, происходило ли это в рабочее время и использовался ли служебный автомобиль. Чтобы не обсуждать гипотетические ситуации, нужно говорить, опираясь на достоверную информацию», — сказала она.

Судя по всему, в ПАС не только не осуждают Бузу, но и одобряют его.

Ранее депутатка PAS Лариса Новак объявила, что партия Майи Санду поддерживает министра Алексея Бузу, назвавшего жителей Молдовы «быдлом», который пожаловался, что у его дома прошёл протест, который он считает «актом трусости и злоупотребления».

«Мы рядом с вами, господин министр», — написала депутат от имени партии.

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше