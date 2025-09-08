Пока «быдло» не пожалуется — ЦИК Молдовы не отреагирует: Анжелика Караман заявила, что комиссия не будет реагировать на оскорбительные слова министра Бузу

Глава ЦИК Молдовы Анжелика Караман заявила, что комиссия не будет реагировать на оскорбительные слова министра Бузу, назвавшего молдаван, не поддерживающих PAS, «быдлом».
«У нас пока нет официальной жалобы или обращения в Центральную избирательную комиссию, но, если она появится, мы обязательно дадим свою оценку. Мы должны исходить из точных данных: как именно проводилась кампания, на какой территории и в какой день, происходило ли это в рабочее время и использовался ли служебный автомобиль. Чтобы не обсуждать гипотетические ситуации, нужно говорить, опираясь на достоверную информацию», — сказала она.
Судя по всему, в ПАС не только не осуждают Бузу, но и одобряют его.
Ранее депутатка PAS Лариса Новак объявила, что партия Майи Санду поддерживает министра Алексея Бузу, назвавшего жителей Молдовы «быдлом», который пожаловался, что у его дома прошёл протест, который он считает «актом трусости и злоупотребления».
«Мы рядом с вами, господин министр», — написала депутат от имени партии.