Пока «быдло» не пожалуется — ЦИК Молдовы не отреагирует: Анжелика Караман заявила, что комиссия не будет реагировать на оскорбительные слова министра Бузу

«У нас пока нет официальной жалобы или обращения в Центральную избирательную комиссию, но, если она появится, мы обязательно дадим свою оценку. Мы должны исходить из точных данных: как именно проводилась кампания, на какой территории и в какой день, происходило ли это в рабочее время и использовался ли служебный автомобиль. Чтобы не обсуждать гипотетические ситуации, нужно говорить, опираясь на достоверную информацию», — сказала она.