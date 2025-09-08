Партия Патриотического блока заявила о готовящихся провокациях полиции

По словам Влах, в партии располагают информацией о том, что правоохранители намерены дискредитировать ее, получив прямые указания «сверху».
Руководство полиции раздражено тем, что мы разоблачили предыдущую их схему по дискредитации партии, и решило взять реванш.
Там напомнили о недавней «спецоперации» полиции, в ходе которой состоялось несколько обысков, в том числе у некоторых представителей «Сердца Молдовы».
Позже полиция попыталась ввести общественность в заблуждение, представив в тот же день перехваты разговоров неких лиц о денежных переводах через один из российских банков, которые не имеют ничего общего с партией «Сердце Молдовы». Мы требовали от полиции публично признать это, но они отказались, тем самым подтвердив: их истинная цель заключалась не в установлении правды, а в нашей дискредитации.
Теперь же, по ее словам, правоохранители получили указания «представить в качестве членов нашей команды лиц из регионов, ранее входивших в запрещенную партию и не имеющих никакого отношения к нашей организации, а истории с их участием выдать за наши».
Ирина Влах отмечает, что в эту «спецоперацию» будут вовлечены еще две силовые структуры.
Это очередная жалкая попытка режима нас дискредитировать и подготовить почву для дальнейших незаконных сценариев.
«Сердце Молдовы» обратилась к сотрудникам правоохранительных органов с призывом не выполнять преступных приказов начальства.
«До 28 сентября руководство ГИП способно пойти на все — даже на физическое устранение оппонентов власти, за что их не только не накажут, но, наоборот, наградят. Но после 28 сентября ситуация изменится. Все преступники в погонах, служившие политическим интересам, будут привлечены к ответственности», — заявили в партии.
Напомним, ранее премьер-министр Дорин Речан (кандидат в депутаты по спискам PAS) обвинил Ирину Влах в «работе на иностранное государство» и сообщил, что в течение двух дней ее счета будут заблокированы Государственной налоговой службой.