Партия Патриотического блока заявила о готовящихся провокациях полиции

Позже полиция попыталась ввести общественность в заблуждение, представив в тот же день перехваты разговоров неких лиц о денежных переводах через один из российских банков, которые не имеют ничего общего с партией «Сердце Молдовы». Мы требовали от полиции публично признать это, но они отказались, тем самым подтвердив: их истинная цель заключалась не в установлении правды, а в нашей дискредитации.