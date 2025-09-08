Президент Казахстана до конца года посетит Узбекистан

Президент Казахстана сказал, что в конце 2025 года состоятся его визиты в Россию и Узбекистан.
Касым-Жомарт Токаев сегодня выступил с посланием народу Казахстана, в ходе которого затронул вопрос взаимоотношений с соседними странами.
Он отметил, что Казахстан активно участвует в решении международных проблем и ценит сотрудничество как с соседями, так и с отдаленными государствами.
Помимо планов посетить до конца года Россию и Узбекистан, глава РК рассказал о готовности Астаны принять руководителей Азербайджана, Армении, Туркменистана. Кроме этого, запланированы встречи и переговоры с главами ряда азиатских и европейских стран.