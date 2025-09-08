Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Казахстана до конца года посетит Узбекистан

ТАШКЕНТ, 8 сентября — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев планирует до конца года посетить Россию и Узбекистан, сообщает Sputnik Казахстан.

Президент Казахстана сказал, что в конце 2025 года состоятся его визиты в Россию и Узбекистан.

говорится в сообщении

Касым-Жомарт Токаев сегодня выступил с посланием народу Казахстана, в ходе которого затронул вопрос взаимоотношений с соседними странами.

Он отметил, что Казахстан активно участвует в решении международных проблем и ценит сотрудничество как с соседями, так и с отдаленными государствами.

Помимо планов посетить до конца года Россию и Узбекистан, глава РК рассказал о готовности Астаны принять руководителей Азербайджана, Армении, Туркменистана. Кроме этого, запланированы встречи и переговоры с главами ряда азиатских и европейских стран.