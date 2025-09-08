Ричмонд
Путин принимает участие в онлайн-саммите БРИКС

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подключился к внеочередному онлайн-саммиту БРИКС, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Бразилия по инициативе президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы проводит в понедельник внеочередной виртуальный саммит стран-участниц БРИКС для обсуждения торговой политики американского лидера Дональда Трампа.

БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд государств. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие страны с 1 января 2025 года официально стали государствами-партнерами БРИКС. 6 января этого года правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в объединении, сообщило о вступлении Индонезии в БРИКС в качестве полноправного участника.

