Глава МИД Израиля предложил создать Палестину на территориях Франции и Испании

«Франция и Испания — огромные страны. И иногда, когда я слышу об их внутренних проблемах, мне кажется, что они считают, будто им легче справляться с нашими проблемами. Я хочу сказать, что, если они с таким энтузиазмом хотят создать Палестинское государство, то пусть вспомнят об огромных территориях, которые у Испании и Франции есть. Раз они с таким энтузиазмом создают Палестинское государство, они могут делать это на своих собственных территориях», — заявил Саар.
23 июля парламент Израиля принял декларацию о распространении суверенитета государства на Иудею, Самарию и территорию западного берега реки Иордан.
Президент Франции Эммануэль Макрон 24 июля заявил, что Франция официально признает Палестину как государство на следующем заседании Генеральной ассамблеи ООН, которое состоится в сентябре 2025 года.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер 29 июля заявил, что его страна также признает Государство Палестина в сентябре на заседании Генассамблеи ООН. С аналогичным заявлением 30 июля выступил премьер-министр Канады Марк Карни.
Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль 31 июля заявил, что федеральное правительство может ускорить процесс признания Палестины как отдельного государства, если Израиль аннексирует территории Западного берега реки Иордан.