Как могут распределиться мандаты в будущем парламенте Молдовы: итоги соцопроса

Так, согласно исследованию (без учета голосов диаспоры и Приднестровья), из 101 депутатского мандата 42 смогут взять участники Патриотического блока (социалисты, коммунисты, «Будущее Молдовы» и «Сердце Молдовы»), 40 — правящая ныне PAS, 10 — «Наша партия» Ренато Усатого и 9 — блок «Альтернатива». Месяц назад цифры выглядели иначе. Так, 41 мандат брала бы PAS, 36 — Патриотический блок, 13 — «Альтернатива» и 11 — «Наша партия».
Таким образом, согласно соцопросу, в будущем парламенте неизбежны коалиции. Однако нельзя не отметить, что оппозиционный «Патриотический блок» набирает все больше симпатий потенциальных избирателей в Молдове, а провластная партия PAS явно сдает позиции.
При этом заявили, что будут голосовать на парламентских выборах, 87,7% опрошенных, а за кого будут голосовать — определились уже 56%.
Правящий режим, согласно все тем же данным опроса, теряет позиции в целом. За месяц доверие к президентуре упало на 7 процентных пунктов, к правительству — на 3,4 процентных пункта, к парламенту — на 3,3 процентных пункта. Большинство жителей Молдовы по-прежнему уверены, что страна движется в неверном направлении (52,7% опрошенных против 53,2% месяц назад).
Евроскептицизм растет, в НАТО все больше не хочется
Изменения за месяц произошли и в том, как жители страны видят ее возможное участие в различных блоках и объединениях. Так, прибавилось сторонников невступления в НАТО: 67,3% против 59,3% в ходе предыдущего опроса.
В ЕС готовы вступить 52,4% опрошенных против 57,1% месяцем ранее. Чуть больше граждан хотели бы объединения с Румынией: 32,4% против 31% в прошлом опросе.
На вопрос респондентам, за они либо против сближения Молдовы с Россией и ЕАЭС, утвердительно ответили 49,3% (месяцем ранее — 43,2%), против высказались 42,9% (месяцем ранее — 49,5%).
Что касается вопроса «С кем у Молдовы должны быть самые тесные отношения, с ЕС или РФ?», убедительную победу (56,8%) одержал ответ «С обоими в равной мере» (51,5% месяцем ранее). При этом за ЕС высказались 25,9% (33,3 в прошлом опросе), за РФ −13% (12,6%).
Опрос проводился с 20 августа по 3 сентября среди 1059 респондентов из 87 населенных пунктов страны (без Приднестровья). Погрешность составляет 2,9%.
Парламентские выборы в Молдове пройдут 28 сентября. До 26 сентября в стране проходит избирательная кампания.