Как могут распределиться мандаты в будущем парламенте Молдовы: итоги соцопроса

Правящий режим, согласно все тем же данным опроса, теряет позиции в целом. За месяц доверие к президентуре упало на 7 процентных пунктов, к правительству — на 3,4 процентных пункта, к парламенту — на 3,3 процентных пункта. Большинство жителей Молдовы по-прежнему уверены, что страна движется в неверном направлении (52,7% опрошенных против 53,2% месяц назад).