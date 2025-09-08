В Пермь прибыла очередная партия новых автобусов

«Благодаря этому мы досрочно выполнили пятилетний план, установленный федеральным центром: на конец 2024 года в регионе 87,9% автобусов имеют нормативный срок эксплуатации, при том что целевой показатель на 2030 год — 85%. Ставим себе более амбициозную цель — к 2030 году довести до 100% долю транспорта в крае в пределах нормативного срока эксплуатации. Важный шаг — развитие муниципальных автотранспортных предприятий. Сегодня такие успешно работают в Чусовом, Березниках, Кунгуре, Верещагино и Октябрьском округе. Вижу, что и другие территории делают шаги в этом направлении — Бардымский, Соликамский, Чайковский и Кудымкарский округа», — написал глава Прикамья.