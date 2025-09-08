Ричмонд
Китаист расшифровал скрытые сигналы Китая при проведении парада

Военный парад в Пекине в честь окончания Второй мировой войны был не только грандиозным зрелищем и демонстрацией военной мощи, но и обращением к внутренней и внешней аудитории. Какой посыл вложили власти КНР в масштабное мероприятие, рассказал изданию RTVI ведущий научный сотрудник Центра социально-экономических исследований Китая Сергей Цыплаков.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
44

Эксперт напомнил, что на военном смотре Китай показал современное вооружение, в том числе то, что превосходит по ряду характеристик аналоги, стоящие на службе других сильнейших армий мира. Профессор уточнил, что таким образом власти КНР продемонстрировали «прогресс в процессе обновления китайской армии», пишет RTVI.

По мнению Цыплакова, граждане Китая, наблюдавшие за парадом, получили подтверждение, что страна в состоянии защищать себя и конкурировать с сильными потенциальными противниками в случае агрессии.

Эксперт добавил, что парад также стал «мессенджем» для внешней аудитории. Собеседник RTVI уточнил, что ранее правительство КНР на фоне торгового противостояния с США сделало заявление о том, что в случае, если кто-то попытается «лишить Китай права на развитие», то страна будет отстаивать свои интересы в том числе военным путем.

«Здесь китайское руководство показало, что им есть чем сражаться до конца. Это уже был сигнал и внешнему миру», — объяснил Цыплаков.

Европейские СМИ после парада писали, что с технологической точки зрения КНР опередил даже США и Запад. Кроме того, европейские эксперты отметили, что Китай теперь можно считать лидером в области авиастроения и космонавтики.