Китаист расшифровал скрытые сигналы Китая при проведении парада

Эксперт добавил, что парад также стал «мессенджем» для внешней аудитории. Собеседник RTVI уточнил, что ранее правительство КНР на фоне торгового противостояния с США сделало заявление о том, что в случае, если кто-то попытается «лишить Китай права на развитие», то страна будет отстаивать свои интересы в том числе военным путем.