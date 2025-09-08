Контроль за фейками усилят в преддверии выборов в России

Перед выборами в России усилят контроль за фейками об избирательном процессе. При поддержке АНО «Диалог Регионы» в сети будут активно препятствовать распространению недостоверной информации, сообщает ЦИК РФ.
Центризбирком обновил соглашение с АНО «Диалог Регионы» в преддверии выборов. Председатель ЦИК Элла Памфилова подчеркнула, что за относительно короткий срок организация эффективно выстроила связь между гражданами и властью с помощью сети Центров управления регионами.
«Генерация, распространение и потребление фейков — это, к сожалению, мировой тренд. И если мы хотим, чтобы информация о России и ее общественно-политических институтах, в том числе и избирательной системе, соответствовала действительности, мы должны развенчивать фейки и доносить достоверную информацию», — отметил генеральный директор АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак.
Установлено, с 2023 по 2024 год количество уникальных фейков на тему избирательного процесса в сети увеличилось в 2,5 раза. При этом копий на данную тематику стало в 19 раз больше. Значительная часть фейков была связана с выборами президента — 130 уникальных сообщений и 72 237 копий. В Нижегородской области с начала 2023 года зафиксировали 253 фейка на тематику выборов.
Инструменты мошенников.
Чаще всего в сети распространяются фейки в виде текстовых сообщений. В них утверждают о якобы нарушениях выборного процесса: о подкупах голосов, вбросах бюллетеней, фальсификации документов. Кроме того, появляются фейки о вандализме и терактах на избирательных участках, а также публикации, дискредитирующие электронное голосование и влияющие на явку. В последнее время фиксируется все больше фейков, созданных с использованием нейросетей.
«Нельзя не признать, что стремительным развитием генеративных нейросетей воспользовались не только творческие люди, но и политические мошенники. Распространение фейковых новостей со сгенерированными иллюстрациями, видеодипфейков может быть направлено как на дискредитацию конкретных людей, так и избирательной системы в целом. Наша задача — противопоставить опасным фейкам правду, профессионализм и здравый смысл», — заявила Элла Панфилова.
Подобный случай произошел в Дзержинске в марте 2024 года. В сети распространился фейковый пост о вбросе бюллетеней в избирательном участке № 912. К сообщению прикрепили видео снятое из-за угла на мобильный телефон. В результате было доказано, что публикацию распространили иноагенты, а подсчет голосов прошел в рамках закона. Наблюдатели не зафиксировали нарушений.
Напомним, что выборы депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода первого созыва пройдут в течение трех дней — с 12 по 14 сентября. Единый день голосования состоится 14 сентября.
