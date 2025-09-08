Контроль за фейками усилят в преддверии выборов в России

Чаще всего в сети распространяются фейки в виде текстовых сообщений. В них утверждают о якобы нарушениях выборного процесса: о подкупах голосов, вбросах бюллетеней, фальсификации документов. Кроме того, появляются фейки о вандализме и терактах на избирательных участках, а также публикации, дискредитирующие электронное голосование и влияющие на явку. В последнее время фиксируется все больше фейков, созданных с использованием нейросетей.