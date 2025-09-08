В Вашингтоне обсудят усиление санкционного давления на Россию

По данным Bloomberg, ЕС надеется на координацию с Вашингтоном части запланированных ограничений. Кроме того, собеседники издания сообщили, что Казахстан может впервые столкнуться с применением инструментов противодействия обходу антироссийских санкций. Этот вопрос в последнее время активно обсуждается в ЕС.