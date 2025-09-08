Ричмонд
В Вашингтоне обсудят усиление санкционного давления на Россию

Специальный представитель Европейского союза по вопросам санкций Дэвид О'Салливан прибыл в Вашингтон. Он планирует обсудить в США ужесточение мер давления на Россию. Об этом сообщил телеканал Sky News, ссылаясь на председателя Европейского совета Антонио Косту.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Коста также отметил, что Европейский союз согласовывает свои действия с США в санкционной политике. Данная работа активизировалась после заявления Дональда Трампа о готовности Вашингтона приступить ко второму этапу ограничительных мер в отношении России, сообщают «Ведомости».

По данным Bloomberg, ЕС надеется на координацию с Вашингтоном части запланированных ограничений. Кроме того, собеседники издания сообщили, что Казахстан может впервые столкнуться с применением инструментов противодействия обходу антироссийских санкций. Этот вопрос в последнее время активно обсуждается в ЕС.

Согласно публикации Financial Times от 8 сентября, Евросоюз изучает возможность введения вторичных санкций против Китая и ряда других государств в связи с закупками российских энергоресурсов.

Агентство Bloomberg сообщило о подготовке ЕС нового, уже 19-го по счету пакета ограничений, который может затронуть около шести российских банков и энергетических компаний. Помимо этого, рассматриваются меры против российских платежных систем и дополнительные ограничения на торговлю нефтью.

