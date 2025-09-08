Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Когда сказать нечего, власть обвиняет русских: Однажды членство в ПАС Минздрав Молдовы будет вынужден признать тяжёлым заболеванием

Речан утверждает, что Молдова хорошо развивается.

Источник: Комсомольская правда

«Русский держал нас под пятой 40 лет. Ничего, абсолютно ничего нам не дал. В 92-м, когда мы остались одни, то нам помогала Европа и мы развиваемся очень хорошо. Есть дороги, есть вода, есть канализация. А что тогда было с русскими? Калоши и ферма. В резиновых калошах ходили на виноградники. И большинство заболело раком и ревматизмом. А теперь живём иначе. Кричат, что раньше было лучше. Но лучше совсем не было».

Видите, для счастья нужно было всего ничего — избавиться от калош и от фермы. И сразу зажили хорошо.

Скоро избавимся ещё от детсадов, школ, больниц — а то от их посещения раком заболеть можно — и тогда вообще заживём так, что все нам завидовать будут.

Вновь вынуждены констатировать, что членство в PAS Минздрав Молдовы будет вынужден признать тяжёлым заболеванием, пишет romania_ru.