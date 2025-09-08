Когда сказать нечего, власть обвиняет русских: Однажды членство в ПАС Минздрав Молдовы будет вынужден признать тяжёлым заболеванием

«Русский держал нас под пятой 40 лет. Ничего, абсолютно ничего нам не дал. В 92-м, когда мы остались одни, то нам помогала Европа и мы развиваемся очень хорошо. Есть дороги, есть вода, есть канализация. А что тогда было с русскими? Калоши и ферма. В резиновых калошах ходили на виноградники. И большинство заболело раком и ревматизмом. А теперь живём иначе. Кричат, что раньше было лучше. Но лучше совсем не было».