Politico: чиновники Пентагона возмущены ребрендингом Минобороны США

По данным Politico, в связи с анонсированным Трампом переименованием Министерства обороны в Министерство войны чиновникам придется сменить печати на более чем 700 000 объектах Пентагона в 40 странах и всех 50 штатах США. Печати должны быть изменены на всем — от фирменных бланков шести родов войск и десятков других ведомств до салфеток с тиснением, используемых в кафетериях; вышитых пиджаков для чиновников, а также брелоков и сувениров, продаваемых, в магазине Пентагона.