Politico: чиновники Пентагона возмущены ребрендингом Минобороны США

Представители Пентагона выразили разочарование, гнев и откровенную растерянность в связи с попытками Дональда Трампа преобразовать министерство в военное ведомство, пишет американское издание Politico.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, «косметические» изменения могут обойтись в миллиарды долларов, но не помогут решить военные проблемы, такие как противодействие «альянсу авторитарных государств».

Это предназначено исключительно для внутриполитической аудитории. Это не только обойдется в огромную сумму, но и абсолютно никак не повлияет на расчеты Китая или России. Более того, наши противники будут использовать это, чтобы представить США поджигателями войны и угрозой международной стабильности.

бывший сотрудник Пентагона

По данным Politico, в связи с анонсированным Трампом переименованием Министерства обороны в Министерство войны чиновникам придется сменить печати на более чем 700 000 объектах Пентагона в 40 странах и всех 50 штатах США. Печати должны быть изменены на всем — от фирменных бланков шести родов войск и десятков других ведомств до салфеток с тиснением, используемых в кафетериях; вышитых пиджаков для чиновников, а также брелоков и сувениров, продаваемых, в магазине Пентагона.

Возникнут миллионы мелких проблем и неудобств. На это уйдет огромное количество времени и усилий.

представитель Министерства обороны США

Чтобы официально изменить название Минобороны, конгрессу, скорее всего, придется принять соответствующий закон. Однако Белый дом, как утверждает осведомленный источник, ищет способы избежать голосования в конгрессе, отмечает Politico.

