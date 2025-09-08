МИД России ожидает от Аргентины разъяснений из-за высказываний министра

Публикация аудио пришлась на время кампании в преддверии парламентских выборов в Аргентине. Обвинения в коррупции, особенно в отношении близких к президенту людей, являются серьезным ударом для самого главы государства, который всю свою избирательную кампанию и само управление страной строит на лозунге борьбы со взяточничеством и продажностью, характерных, как считает Милей, для прошлого, левого, правительства. Более того, на аудиозаписи речь шла о коррупции в такой чувствительной сфере как поддержка инвалидов. Милей недавно наложил вето на законопроект об увеличении помощи людям с ограниченными возможностями. Это вето уже преодолела палата депутатов, теперь решение за сенатом.