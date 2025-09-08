Welt: Германия выделит 10 млрд евро на систему защиты населения от стихийных бедствий и войн

Согласно Welt, после окончания холодной войны в ФРГ были выведены из эксплуатации многочисленные бункеры гражданской обороны и системы сирен. Сейчас в стране, как пишет издание, насчитывается 579 общественных убежищ, рассчитанных примерно на 480 000 человек. Там планируется создать запасы еды, поставить туалеты и даже раскладушки.