Welt: Германия выделит 10 млрд евро на систему защиты населения от стихийных бедствий и войн

Эти деньги, согласно статье, к 2029 году планируется использовать на цифровые системы оповещения, дополнительные убежища и около 1500 транспортных средств для экстренных служб для оказания помощи при стихийных бедствиях.
По словам Добриндта, мобильные командные пункты, сирены и тяжелая техника будут закуплены в рамках Пакта о гражданской обороне. Также запланированы совместные учения по реагированию на кризисные ситуации с участием спасательных служб, Федерального агентства технической помощи (THW), гуманитарных организаций и бундесвера.
Согласно Welt, после окончания холодной войны в ФРГ были выведены из эксплуатации многочисленные бункеры гражданской обороны и системы сирен. Сейчас в стране, как пишет издание, насчитывается 579 общественных убежищ, рассчитанных примерно на 480 000 человек. Там планируется создать запасы еды, поставить туалеты и даже раскладушки.