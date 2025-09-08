Ричмонд
Welt: Германия выделит 10 млрд евро на систему защиты населения от стихийных бедствий и войн

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил, что к 2029 году в улучшение и обновление гражданской обороны ФРГ будет вложено 10 млрд евро, пишет немецкая газета Welt.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Эти деньги, согласно статье, к 2029 году планируется использовать на цифровые системы оповещения, дополнительные убежища и около 1500 транспортных средств для экстренных служб для оказания помощи при стихийных бедствиях.

По словам Добриндта, мобильные командные пункты, сирены и тяжелая техника будут закуплены в рамках Пакта о гражданской обороне. Также запланированы совместные учения по реагированию на кризисные ситуации с участием спасательных служб, Федерального агентства технической помощи (THW), гуманитарных организаций и бундесвера.

Это обусловлено угрозой, которую представляют кризисы и войны, например гибридные атаки на инфраструктуру, поясняет издание.

Согласно Welt, после окончания холодной войны в ФРГ были выведены из эксплуатации многочисленные бункеры гражданской обороны и системы сирен. Сейчас в стране, как пишет издание, насчитывается 579 общественных убежищ, рассчитанных примерно на 480 000 человек. Там планируется создать запасы еды, поставить туалеты и даже раскладушки.