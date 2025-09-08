Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Палаты представителей Сергеенко сказал, как попасть на прием к Лукашенко

Глава Палаты представителей Игорь Сергеенко сказал, как попасть на прием к Александру Лукашенко.

Источник: Комсомольская правда

Игорь Сергеенко, который является руководителем Палаты представителей, рассказал, как передает телеграм-канал «Время Первого», о том, каким образом организовывается прием чиновников по тем или иным вопросам у президента Беларуси Александра Лукашенко.

— Готовятся соответствующие документы, докладная записка. В этой докладной записке указывается, по каким вопросам, проблемам хотелось бы, чтобы президент принял. Обсудить вопросы, — рассказал Игорь Сергеенко.

Ранее мы писали о том, что жена Эдуарда Ханка впервые рассказала о настоящем имени своего супруга (читать далее вот тут).

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше