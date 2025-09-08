Глава Палаты представителей Сергеенко сказал, как попасть на прием к Лукашенко

Игорь Сергеенко, который является руководителем Палаты представителей, рассказал, как передает телеграм-канал «Время Первого», о том, каким образом организовывается прием чиновников по тем или иным вопросам у президента Беларуси Александра Лукашенко.
— Готовятся соответствующие документы, докладная записка. В этой докладной записке указывается, по каким вопросам, проблемам хотелось бы, чтобы президент принял. Обсудить вопросы, — рассказал Игорь Сергеенко.
