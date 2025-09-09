Ричмонд
Рустаму Минниханову предложили кандидата на пост главы Казани

КАЗАНЬ, 8 сентября, ФедералПресс. Действующий мэр Казани Ильсур Метшин выдвинут кандидатом на пост градоначальника столицы Татарстана. Такое решение принял президиум Совета муниципальных образований республики. Однако его кандидатуру еще до выборов предстоит согласовать или отклонить руководителю региона.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Президиум Совета муниципальных образований РТ принял решение внести на рассмотрение раиса Республики Татарстан предложение о кандидатуре мэра Казани Ильсура Метшина на должность главы муниципального образования города Казани», — рассказали в пресс-службе Совета.

По действующему федеральному законодательству кандидатов на пост первого руководителя столицы субъекта определяет его высшее должностное лицо. Затем за мэра голосуют местные депутаты.

В начале сентября стало также известно о том, что Ильсура Метшина поддержало региональное отделение «Единой России».

Напомним, что Ильсур Метшин является мэром столицы РТ с 2006 года. Он занимает этот пост четыре срока подряд.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что выборы раиса Татарстана назначены на 14 сентября. Такое решение приняли депутаты Госсовета республики. Кроме главы республики 14 сентября в Татарстане также будут выбирать более чем 7,5 тысячи депутатов представительных органов муниципальных образований. С претендентами на пост главы республики можно в материале «Депутаты Госсовета и пенсионеры: кто хочет побороться с Миннихановым за пост раиса Татарстана».

