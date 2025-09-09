Рустаму Минниханову предложили кандидата на пост главы Казани

«Президиум Совета муниципальных образований РТ принял решение внести на рассмотрение раиса Республики Татарстан предложение о кандидатуре мэра Казани Ильсура Метшина на должность главы муниципального образования города Казани», — рассказали в пресс-службе Совета.
По действующему федеральному законодательству кандидатов на пост первого руководителя столицы субъекта определяет его высшее должностное лицо. Затем за мэра голосуют местные депутаты.
В начале сентября стало также известно о том, что Ильсура Метшина поддержало региональное отделение «Единой России».
Напомним, что Ильсур Метшин является мэром столицы РТ с 2006 года. Он занимает этот пост четыре срока подряд.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что выборы раиса Татарстана назначены на 14 сентября. Такое решение приняли депутаты Госсовета республики. Кроме главы республики 14 сентября в Татарстане также будут выбирать более чем 7,5 тысячи депутатов представительных органов муниципальных образований. С претендентами на пост главы республики можно в материале «Депутаты Госсовета и пенсионеры: кто хочет побороться с Миннихановым за пост раиса Татарстана».