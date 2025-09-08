Кулеба сообщил, что сбежал с Украины «как вор ночью»

Дмитрий Кулеба занимал пост министра иностранных дел Украины в 2020—2024 годах, в прошлом году на этой должности его сменил Андрей Сибига (до этого был первым заместителем главы МИДа). После отставки, в конце 2024-го, Кулеба стал старшим научным сотрудником в центре по международным отношениям при Школе управления имени Кеннеди Гарвардского университета. Экс-министр продолжает публично комментировать конфликт на Украине, например в конце прошлого года он говорил, что не видит возможности переломить ход боевых действий и если так будет продолжаться дальше, то Украина проиграет.