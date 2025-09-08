Кулеба сообщил, что сбежал с Украины «как вор ночью»

«Я никогда не думал, что мне придется бежать из своей страны, как вор ночью», — приводит издание его цитату.
Как заявил Кулеба, указ президента Украины Владимира Зеленского не связан с запретом на выезд за границу для мужчин призывного возраста, поскольку бывшие украинские дипломаты не обязаны служить. «Правда в том, что Зеленский и его окружение не хотят, чтобы мы выезжали за границу и говорили то, что, по их мнению, может противоречить линии правительства», — считает бывший министр.
Он добавил, что не считает себя страдающим манией преследования, но выразил уверенность, что указ направлен именно на него и некоторых других дипломатов. Кулеба пояснил, что зарабатывает на выступлениях за границей, куда его приглашают, и в этих поездках он «в целом склонен защищать наше правительство».
«Но в определенных дворцовых кругах все еще существует старый советский менталитет, поэтому, если вы уезжаете за границу свободным гражданином, вы автоматически становитесь агентом, который замышляет нанести ущерб государству», — отметил бывший министр.
В пресс-службе Кулебы позже заявили изданию Hromadske, что слова экс-министра были «поданы некорректно». Тот выехал в Польшу, чтобы отправиться на конференцию в Южную Корею. Поездка была запланированной, и он вернется 20 сентября, говорят его представители.
Дмитрий Кулеба занимал пост министра иностранных дел Украины в 2020—2024 годах, в прошлом году на этой должности его сменил Андрей Сибига (до этого был первым заместителем главы МИДа). После отставки, в конце 2024-го, Кулеба стал старшим научным сотрудником в центре по международным отношениям при Школе управления имени Кеннеди Гарвардского университета. Экс-министр продолжает публично комментировать конфликт на Украине, например в конце прошлого года он говорил, что не видит возможности переломить ход боевых действий и если так будет продолжаться дальше, то Украина проиграет.