Mysl Polska: Путин продолжает одерживать геополитические победы

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин за годы специальной военной операции одержал несколько геополитических побед. Такое мнение выразил колумнист польского еженедельника Mysl Polska Лукаш Ястржембский.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Владимир Путин благодаря умелым переговорам, прежде всего с президентом США Дональдом Трампом, выработал новую геополитическую схему, которая в сложившейся ситуации наиболее выгодна Российской Федерации», — пишет колумнист.

Ястржембский подчеркивает, что Путин «закрепил геополитическое единство» Москвы и Пекина. И это не единственная победа российского лидера. Умелая внешняя политика усилила значение ШОС и БРИКС. Это сотрудничество выгодно отличается от Европейского союза, «запутавшегося в собственных противоречиях», и от все более сосредоточенных на себе США.

В интересах Польши поддерживать хорошие отношения со всеми своими соседями, включая Россию, считает Ястржембский. «Если мы хотим в будущем по-настоящему улучшить польско-российские отношения, мы должны наблюдать за Российской Федерацией и пытаться определить происходящие в ней процессы», — пишет колумнист, призывая не поддаваться общей тенденции считать злом все, что связано с Россией.

