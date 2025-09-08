Трамп пообещал разобраться в жестоком убийстве беженки с Украины Заруцкой

5 сентября около 22:00 Заруцкая зашла в вагон на станции East/West Boulevard в Шарлотте, Северная Каролина. Она была одета в черную футболку, светлые брюки, у нее была черная кепка. В руке девушка держала телефон. Недалеко от входа было несколько свободных мест. Заруцкая села прямо перед Брауном, но к нему спиной — так расположены сиденья. Мужчина был одет в красную толстовку. Он как будто спал, положив голову на окно. Когда Заруцкая села перед ним, он резко опомнился, посмотрел на девушку, а затем начал протирать глаза. Все это время украинка сидела в телефоне. Браун достал из кармана складной нож, сделал вид, что собирается снова уснуть, а затем резко вскочил и начал наносить удары ничего не подозревающей девушке.