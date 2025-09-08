Бывший заместитель директора СИБа продавал секреты Молдовы и Румынии спецслужбам Беларуси: Его доставили на допрос в Бухарест

Служба информации и безопасности Молдовы сообщает, что 8 сентября 2025 года Службой информации Румынии (SRI) в сотрудничестве с службами из Чехии, Польши, Венгрии и СИБом «исполнен ордер на арест 47-летнего подозреваемого, бывшего высокопоставленного офицера СИБ РМ, находящегося под следствием по обвинению в совершении государственной измены путем передачи сведений, составляющих государственную тайну».
Управление по борьбе с оргпреступностью и терроризмом Румынии (DIICOT) сообщило, что "с 2024 года по настоящее время подозреваемый, ранее занимавший руководящие должности в Службе информации и безопасности Республики Молдова, занимался несанкционированным разглашением сведений, составляющих государственную тайну, представителям иностранной державы, а именно сотрудникам Комитета государственной безопасности — КГБ Республики Беларусь, в условиях, угрожающих национальной безопасности Румынии.
Так, в период 2024—2025 годов подозреваемый провел две встречи, обе в Будапеште (Венгрия), с сотрудниками разведки Комитета государственной безопасности Республики Беларусь, при обоснованном подозрении, что эти встречи были направлены на передачу инструкций и осуществление платежей за оказанные услуги.
Расследование, проводившееся под эгидой EUROJUST, поддерживалось спецслужбами Румынии, Венгрии и Чехии, а также прокурорами Венгрии, Чехии и Республики Молдова".
Между тем сообщается Источники сообщают, что задержан румынскими спецслужбами бывший вице-директор службы информации и безопасности Александру Бэлан.
