Эту мужскую одежду запретили продавать в Беларуси. Рассказываем подробности

В Беларуси запретили продавать мужскую рубашку Dino Sessun (модель slim fit), а также мужскую рубашку Mixers (артикул 0261), следует из реестра опасной продукции.

Производителем рубашек является Yiwu Tianhang Clothes (Китай), поставщик на территории Беларуси — ООО «Шахноза» (Барановичи).

Специалисты выявили нарушения, связанные с показателем «воздухопроницаемость». Так, в сорочке с маркировкой Dino Sessun этот показатель при норме не менее 60 куб.дм/(кв.м∙с) для изделий второго слоя составил лишь 15 куб.дм/(кв.м∙с), во второй рубашке при той же норме — 21 куб.дм/(кв.м∙с).-0-