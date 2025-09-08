Эту мужскую одежду запретили продавать в Беларуси. Рассказываем подробности

Специалисты выявили нарушения, связанные с показателем «воздухопроницаемость». Так, в сорочке с маркировкой Dino Sessun этот показатель при норме не менее 60 куб.дм/(кв.м∙с) для изделий второго слоя составил лишь 15 куб.дм/(кв.м∙с), во второй рубашке при той же норме — 21 куб.дм/(кв.м∙с).-0-