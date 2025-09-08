Нгуен Ван Чунг: Вьетнам совместно с Беларусью закладывают прочную основу для долгосрочного сотрудничества

В ходе вечера отмечалось, что Беларусь и Вьетнам связывают десятилетия прочной дружбы, и было обращено особое внимание на тяжелую борьбу вьетнамского народа за свою независимость, в которой участвовали и белорусы. Кстати, в числе гостей вечера были и ветераны, которые сражались за независимость этой страны. Было и много студенческой молодежи, которая с интересом слушала про историю развития Вьетнама и его дружбы с Беларусью.