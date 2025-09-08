Ричмонд
Нгуен Ван Чунг: Вьетнам совместно с Беларусью закладывают прочную основу для долгосрочного сотрудничества

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА /. Вьетнам совместно с Беларусью закладывают прочную основу для долгосрочного сотрудничества. Важность этого отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Социалистической Республики Вьетнам в Республике Беларусь Нгуен Ван Чунг в Доме дружбы на вечере, посвященном 80-летию провозглашения независимости этой страны, сообщает БЕЛТА.

Дипломат подчеркнул: «80-летие основания Вьетнама — это юбилей исторического пути, полного трудностей, а также великой славы вьетнамского народа, его несгибаемой воли, патриотизма и стремления к миру и процветанию».

«На этом пути мы высоко ценим и помним поддержку наших международных друзей, включая Беларусь — нашего близкого партнера, — продолжил глава дипломатической миссии. — Отношения между Вьетнамом и Беларусью неуклонно развиваются. В 2025 году наши страны стали стратегическими партнерами, совместно закладывая прочную основу для долгосрочного сотрудничества, основанного на доверии, взаимном уважении и устремленности в будущее».

Посол выразил уверенность, что в дальнейшем отношения между Вьетнамом и Беларусью будут продолжать укрепляться, внося вклад в стабильность и процветание в регионе и во всем мире.

На мероприятии выступили руководители общества «Беларусь — Вьетнам», рабочей группы Национального собрания по сотрудничеству с парламентом Вьетнама, которые отметили важность развития белорусско-вьетнамского сотрудничества.

В ходе вечера отмечалось, что Беларусь и Вьетнам связывают десятилетия прочной дружбы, и было обращено особое внимание на тяжелую борьбу вьетнамского народа за свою независимость, в которой участвовали и белорусы. Кстати, в числе гостей вечера были и ветераны, которые сражались за независимость этой страны. Было и много студенческой молодежи, которая с интересом слушала про историю развития Вьетнама и его дружбы с Беларусью.

На этом дружеском вечере звучали белорусские и вьетнамские песни, стихи, исполнялись яркие национальные вьетнамские танцы. В частности, танец с вьетнамскими коническими шляпами исполнили представительницы вьетнамской общины в Беларуси под мелодию песни «Вокруг Вьетнама».

Ярким контекстом вечера стала вьетнамская выставка, представляющая традиции этой страны. -0-