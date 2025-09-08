Во Франции 16-летний велогонщик умер от остановки сердца на соревнованиях

16-летний велогонщик Ноа Сартис умер от остановки сердца во время участия в соревнованиях во Франции, сообщает RMC Sport. Об этом информирует РИА Новости.
Сообщается, что гонка в возрастной категории до 17 лет состоялась в воскресенье в Курсмоне. Сартис находился в лидирующей группе в тот момент, когда у него произошла остановка сердца. Спасатели предприняли попытки реанимировать спортсмена, однако их действия к результату не привели.
После инцидента организаторы приняли решение отменить гонку для взрослых, которая должна была состояться позднее в этот же день. -0-