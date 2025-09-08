Тысячи учителей в Румынии протестуют против реформ в образовании

В июне правительство Румынии повысило налоги и сократило расходы на многие сферы, в том числе на образование. Кроме того, среднее количество часов преподавания в неделю увеличилось с 18 до 20, при этом заработная плата осталась прежней. Кабмин также увеличил максимальное количество учеников в классе, объединил небольшие школы и урезал стипендии. -0-