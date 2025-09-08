Тысячи учителей в Румынии протестуют против реформ в образовании

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тысячи учителей в Румынии вышли на протест против новых реформ в образовании. Об этом сообщает агентство Reuters.
Тысячи румынских учителей вышли на марш в Бухаресте 8 сентября, протестуя против реструктуризации школ и увеличения продолжительности учебных часов в неделю. Кроме того, в школах по всей стране в знак солидарности в этот день были приостановлены занятия.
Толпы учителей и студентов, число которых, по оценкам полиции, превысило 10 тыс. человек, потребовали отставки министра образования и отмены введенных мер.
Как отмечает агентство, румынские власти столкнулись с негативной реакцией государственного сектора и сильным противодействием из-за сокращения расходов.
В июне правительство Румынии повысило налоги и сократило расходы на многие сферы, в том числе на образование. Кроме того, среднее количество часов преподавания в неделю увеличилось с 18 до 20, при этом заработная плата осталась прежней. Кабмин также увеличил максимальное количество учеников в классе, объединил небольшие школы и урезал стипендии. -0-