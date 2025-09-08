МИД Эстонии заявил протест российскому дипломату

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах России Ленара Салимуллина и вручило ему ноту протеста в связи с нарушением воздушного пространства Эстонии вертолетом Ми-8. Об этом сообщила пресс-служба эстонского дипломатического ведомства.
«Инцидент произошел в районе острова Вайндлоо, где вертолет М-8 России без разрешения вошел в воздушное пространство Эстонии и оставался там около четырех минут», — говорится в сообщении.
Как рассказал глава МИД Эстонии Маргус Цахкна, это было третье подобное нарушение в этом году.
В середине мая Салимуллина также вызывали в эстонский МИД и вручили ему ноту протеста из-за российского самолета, который, как утверждают власти Эстонии, нарушил воздушное пространство республики.
По информации Delfi, инцидент произошел вечером 13 мая. Российский истребитель Су-35 без разрешения вошел в воздушное пространство Эстонии в районе полуострова Юминда, где пробыл менее минуты, писал портал.
Аналогичный инцидент произошел и в июне. Тогда возле острова Вайндлоо российский самолет Ил-76 без разрешения вошел в воздушное пространство Эстонии и пробыл там около четырех минут. МИД Эстонии также вызывал поверенного и выразил ему протест.
В Минобороны России заявляют, что полеты российских военных самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.