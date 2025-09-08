МИД Эстонии заявил протест российскому дипломату

Аналогичный инцидент произошел и в июне. Тогда возле острова Вайндлоо российский самолет Ил-76 без разрешения вошел в воздушное пространство Эстонии и пробыл там около четырех минут. МИД Эстонии также вызывал поверенного и выразил ему протест.