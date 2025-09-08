Ричмонд
МИД Эстонии заявил протест российскому дипломату

Ноту протеста вручили в связи с нарушением 7 сентября воздушного пространства Эстонии вертолетом Ми-8. Власти республики утверждают, что Россия за 2025 год трижды нарушила воздушное пространство.

Источник: AP 2024

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах России Ленара Салимуллина и вручило ему ноту протеста в связи с нарушением воздушного пространства Эстонии вертолетом Ми-8. Об этом сообщила пресс-служба эстонского дипломатического ведомства.

«Инцидент произошел в районе острова Вайндлоо, где вертолет М-8 России без разрешения вошел в воздушное пространство Эстонии и оставался там около четырех минут», — говорится в сообщении.

Как рассказал глава МИД Эстонии Маргус Цахкна, это было третье подобное нарушение в этом году.

В середине мая Салимуллина также вызывали в эстонский МИД и вручили ему ноту протеста из-за российского самолета, который, как утверждают власти Эстонии, нарушил воздушное пространство республики.

По информации Delfi, инцидент произошел вечером 13 мая. Российский истребитель Су-35 без разрешения вошел в воздушное пространство Эстонии в районе полуострова Юминда, где пробыл менее минуты, писал портал.

Аналогичный инцидент произошел и в июне. Тогда возле острова Вайндлоо российский самолет Ил-76 без разрешения вошел в воздушное пространство Эстонии и пробыл там около четырех минут. МИД Эстонии также вызывал поверенного и выразил ему протест.

В Минобороны России заявляют, что полеты российских военных самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.