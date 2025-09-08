Страны БРИКС договорились поддерживать взаимодействие по Украине и Газе

«Стороны также договорились поддерживать взаимодействие по таким острым вопросам, как украинский кризис и конфликт в секторе Газа», — говорится в сообщении. Отмечается, что страны БРИКС также договорились развивать роль группы «Друзей мира» в вопросе украинского кризиса.