Страны БРИКС договорились поддерживать взаимодействие по Украине и Газе

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны БРИКС договорились поддерживать взаимодействие по украинскому кризису и ситуации вокруг сектора Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

«Стороны также договорились поддерживать взаимодействие по таким острым вопросам, как украинский кризис и конфликт в секторе Газа», — говорится в сообщении. Отмечается, что страны БРИКС также договорились развивать роль группы «Друзей мира» в вопросе украинского кризиса.

Входящие в объединение государства согласились, что должны укреплять солидарность и сотрудничество, совместно урегулировать кризисы и решать проблемы, а также коллективно отстаивать многосторонность, свободную и открытую систему международной торговли, общие интересы Глобального Юга.

8 сентября Бразилия по инициативе президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы провела внеочередной виртуальный саммит стран — участниц БРИКС. Основной темой обсуждения стала торговая политика американского лидера Дональда Трампа. -0-

