Аккаунт Путина в MAX набрал сто тысяч подписчиков менее чем за сутки

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Аккаунт президента РФ в мессенджере MAX набрал 100 тысяч подписчиков менее чем за сутки.

Источник: © РИА Новости

В понедельник утром Кремль сообщил о запуске официального канала президента России в мессенджере MAX.

Как передает корреспондент РИА Новости, к 19.30 мск число подписчиков составило 100 161 пользователь.

VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы MAX, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе MAX будет «дочка» VK — «Коммуникационная платформа».