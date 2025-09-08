Аккаунт Путина в MAX набрал сто тысяч подписчиков менее чем за сутки

VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы MAX, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе MAX будет «дочка» VK — «Коммуникационная платформа».