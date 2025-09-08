Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владимир Путин посетит Таджикистан 9 октября

Визит Путина придаст новый мощный импульс развитию многосторонних связей с Таджикистаном.

Источник: Комсомольская правда

Государственный визит президента России Владимира Путина в Таджикистан состоится 9 октября. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

Он отметил, что президенты двух стран задают тон двустороннему сотрудничеству и на личном примере демонстрируют, как в сегодняшнем непростом мире можно и нужно беречь дружбу.

«Девятого октября этого года состоится государственный визит в Республику Таджикистан президента Российской Федерации», — сказал дипломат.

Панкин выразил уверенность, что встреча придаст новый мощный импульс развитию многосторонних связей и позволит найти новые векторы развития двусторонних контактов.