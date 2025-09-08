Владимир Путин посетит Таджикистан 9 октября

Государственный визит президента России Владимира Путина в Таджикистан состоится 9 октября. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.
Он отметил, что президенты двух стран задают тон двустороннему сотрудничеству и на личном примере демонстрируют, как в сегодняшнем непростом мире можно и нужно беречь дружбу.
«Девятого октября этого года состоится государственный визит в Республику Таджикистан президента Российской Федерации», — сказал дипломат.
Панкин выразил уверенность, что встреча придаст новый мощный импульс развитию многосторонних связей и позволит найти новые векторы развития двусторонних контактов.