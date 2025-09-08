Лукашенко назначил нового главу миграционной службы МВД

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил нового главу миграционной службы Министерства внутренних дел страны. О подписании соответствующего указа вечером в понедельник, 8 сентября 2025 года, проинформировал телеграм-канал «Пул Первого».
Сообщается, что начальником Департамента по гражданству и миграции МВД назначен Иван Новиков.
Добавим, что Новиков сменил на этом посту Алексея Бегуна, который занимал названную должность с 2009 года. Именно в период его руководства миграционной структурой в Беларуси были введены ID-карты, биометрические паспорта нового образца.
