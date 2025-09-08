Медведев допустил намеренное занесение в Россию чужеродных растений и животных

Во время заседания межведомственной комиссии по противодействию биологическим угрозам поднималась тема распространения чужеродных видов растений и животных за пределы их стандартных мест обитания. Такие организмы наносят сильный ущерб экономике многих государств, а также приводят к сокращению лесных и водных ресурсов, потерям урожая и ухудшению здоровья граждан.