Медведев допустил намеренное занесение в Россию чужеродных растений и животных

Недружественные государства могут намеренно заносить на территорию России опасные виды растений и микроорганизмов. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев.
Во время заседания межведомственной комиссии по противодействию биологическим угрозам поднималась тема распространения чужеродных видов растений и животных за пределы их стандартных мест обитания. Такие организмы наносят сильный ущерб экономике многих государств, а также приводят к сокращению лесных и водных ресурсов, потерям урожая и ухудшению здоровья граждан.
— Преднамеренное занесение на нашу территорию чужеродных видов растений, а это исключать нельзя, животных и микроорганизмов со стороны недружественных государств рассматривается и как способ биологической борьбы против нашего государства, — заявил Медведев во время заседания.
Выступление зампреда Совбеза было опубликовано на его странице в соцсети «ВКонтакте».
