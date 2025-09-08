Посольство РФ призвало Германию признать блокаду Ленинграда геноцидом

В российской дипмиссии подчеркнули, что историческая ответственность требует восстановления справедливости: индивидуальные компенсации должны быть предоставлены всем выжившим блокадникам, а не только лицам еврейской национальности. Отмечается, что с каждым годом свидетелей трагических событий становится все меньше, и память о них необходимо сохранить.