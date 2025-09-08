Посольство России в Германии в годовщину начала блокады Ленинграда вновь призвало власти ФРГ официально признать блокаду и другие преступления нацистского режима и его пособников геноцидом народов СССР. Об этом следует из комментария ведомства.
«Перед лицом этой трагической даты в очередной раз настоятельно призываем германскую сторону в силу непреходящей исторической ответственности за злодеяния нацистского режима официально признать геноцидом народов СССР блокаду Ленинграда и другие преступления Третьего рейха и его пособников», — говорится в сообщении.
В российской дипмиссии подчеркнули, что историческая ответственность требует восстановления справедливости: индивидуальные компенсации должны быть предоставлены всем выжившим блокадникам, а не только лицам еврейской национальности. Отмечается, что с каждым годом свидетелей трагических событий становится все меньше, и память о них необходимо сохранить.
KP.RU также сообщал, что Россия продолжает настаивать на том, чтобы Япония официально признала свою ответственность за участие в развязывании Второй мировой войны. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что итоги войны, включая акт о капитуляции Японии, являются неотъемлемой частью послевоенного Ялтинско-Потсдамского миропорядка.