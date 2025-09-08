Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Myśl Polska: Путин одержал геополитическую победу на Украине

Президент РФ выстроил новую геополитическую модель, максимально выгодную для Москвы, говорится в статье.

Источник: Аргументы и факты

Грамотная внешняя политика позволила одержать российскому лидеру Владимиру Путину ряд серьезных геополитических побед, пишет польское издание Myśl Polska.

«Благодаря эффективным переговорам с (президентом США. — Прим. ред.) Дональдом Трампом Владимир Путин выстроил новую геополитическую систему, которая является максимально выгодной для России», — указали автор статьи.

В материале указывается, что сегодня критически настроенные по отношению к России западные политики вынуждены признать, что Украина не может вернуть утраченные территории.

В нем говорится, что основным достижением Путина стала не только военная ситуация, но и выстраивание новой геополитической модели, выгодной Москве. Еще одной важной геополитической победой Путина стало укрепление отношений Москвы и Пекина, указал журналист.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью aif.ru на Восточном экономическом форуме заявил, что Россия не разворачивается на Восток во внешней политике. Она развивает свое стратегическое партнерство и привилегированное стратегическое партнерство с Китаем и другими государствами региона, а также со странами Глобального Юга, заинтересованными в дружбе с РФ, отметил он.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше