Грамотная внешняя политика позволила одержать российскому лидеру Владимиру Путину ряд серьезных геополитических побед, пишет польское издание Myśl Polska.
«Благодаря эффективным переговорам с (президентом США. — Прим. ред.) Дональдом Трампом Владимир Путин выстроил новую геополитическую систему, которая является максимально выгодной для России», — указали автор статьи.
В материале указывается, что сегодня критически настроенные по отношению к России западные политики вынуждены признать, что Украина не может вернуть утраченные территории.
В нем говорится, что основным достижением Путина стала не только военная ситуация, но и выстраивание новой геополитической модели, выгодной Москве. Еще одной важной геополитической победой Путина стало укрепление отношений Москвы и Пекина, указал журналист.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью aif.ru на Восточном экономическом форуме заявил, что Россия не разворачивается на Восток во внешней политике. Она развивает свое стратегическое партнерство и привилегированное стратегическое партнерство с Китаем и другими государствами региона, а также со странами Глобального Юга, заинтересованными в дружбе с РФ, отметил он.