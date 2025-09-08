Myśl Polska: Путин одержал геополитическую победу на Украине

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью aif.ru на Восточном экономическом форуме заявил, что Россия не разворачивается на Восток во внешней политике. Она развивает свое стратегическое партнерство и привилегированное стратегическое партнерство с Китаем и другими государствами региона, а также со странами Глобального Юга, заинтересованными в дружбе с РФ, отметил он.