Парламент Франции отправил правительство в отставку

После того как кабинет Байру потерял поддержку парламента, он будет вынужден уйти в отставку. Дальнейшее развитие событий определит Макрон: он может как назначить нового главу правительства, так и вновь объявить досрочные выборы в стране. При этом представители левых сил уже заявили, что на этот раз не станут вступать в сделку с промакроновскими силами, как это было во время второго тура в 2024 году. Чтобы оттянуть голоса у ультраправой RN, они выбрали тактику так называемого республиканского фронта — она подразумевала отказ NFP выдвигать своего кандидата в тех округах, где больше шансов у кандидата от президентского альянса, и наоборот.