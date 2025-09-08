Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин посетит Таджикистан с госвизитом 9 октября

Александр Панкин выразил уверенность, что визит Владимира Путина позволит найти новые векторы развития двусторонних контактов.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Путин посетит Таджикистан 9 октября с государственным визитом, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин, пишет РИА Новости.

«Президенты наших стран задают тон двустороннему сотрудничеству и на личном примере демонстрируют, как в сегодняшнем непростом мире можно и нужно беречь дружбу. Девятого октября этого года состоится государственный визит в Республику Таджикистан президента Российской Федерации», — сообщил Александр Панкин во время выступления на приеме посольства Таджикистана.

Он выразил уверенность, что визит Владимира Путина придаст «новый мощный импульс развитию многосторонних связей» двух стран и позволит найти новые векторы развития двусторонних контактов.

Ранее 8 сентября сообщалось, что президент России подключился к онлайн-саммиту БРИКС. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, выступление Владимира Путина на мероприятии будет закрытым для СМИ.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше