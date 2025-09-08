Путин посетит Таджикистан с госвизитом 9 октября

Владимир Путин посетит Таджикистан 9 октября с государственным визитом, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин, пишет РИА Новости.
«Президенты наших стран задают тон двустороннему сотрудничеству и на личном примере демонстрируют, как в сегодняшнем непростом мире можно и нужно беречь дружбу. Девятого октября этого года состоится государственный визит в Республику Таджикистан президента Российской Федерации», — сообщил Александр Панкин во время выступления на приеме посольства Таджикистана.
Он выразил уверенность, что визит Владимира Путина придаст «новый мощный импульс развитию многосторонних связей» двух стран и позволит найти новые векторы развития двусторонних контактов.
Ранее 8 сентября сообщалось, что президент России подключился к онлайн-саммиту БРИКС. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, выступление Владимира Путина на мероприятии будет закрытым для СМИ.